19 ноября 2020, 00:05
Владимир Путин предостерег дотационные регионы от кредитов в банках
Президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства призвал не позволять дотационным регионам обращаться в коммерческие банки за кредитами с целью профинансировать дефицит бюджета и имеющиеся у них обязательства
Президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства призвал не позволять дотационным регионам обращаться в коммерческие банки за кредитами с целью профинансировать дефицит бюджета и имеющиеся у них обязательства.
Глава государства признал, что у ряда российских регионов имеются проблемы с деньгами, однако выбор в пользу кредитов у коммерческих банков может привести еще к большим проблемам.
Как правило, займы у банков достаточно дорогие, поэтому для выплаты по кредитам дотационным регионам придется брать деньги, необходимые для решения задач социального и экономического развития. «Проблема не решится, а затянется во времени», - отметил Владимир Путин.