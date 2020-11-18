Генпрокуратура раскрыла подробности уголовного дела против Михаила Меня
Генпрокуратура сообщила подробности уголовного дела, в рамках которого был задержан бывший губернатор Ивановской области, бывший глава Минстроя РФ, а сейчас аудитор Счетной палаты Михаил Мень
Генпрокуратура сообщила подробности уголовного дела, в рамках которого был задержан бывший губернатор Ивановской области, бывший глава Минстроя РФ, а сейчас аудитор Счетной палаты Михаил Мень.
Генпрокурор Игорь Краснов рассказал, что Михаил Мень, занимая должность губернатора Ивановской области, способствовал выделению «беспрецедентно крупной суммы предприятию «Ивановский бройлер»» через областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства». Предприятие получило 700 млн рублей. До «Ивановского бройлера» ни одно областное предприятие не получало от государства такой суммы.
При этом тогдашний губернатор отверг все предложение правительства региона потратить выделенные Минфином РФ деньги на завершение строительства социальных объектов. Все постановления Михаила Меня, связанные с распределениями денежных средств, подписывал Павел Коньков (уже находится под следствием), которого тот осознанно назначал исполняющим своих обязанностей» в дни вынесения данных решений. Генпрокурор отметил, что г-н Мень прекрасно понимал, что денежные средства возвращены в бюджет не будут.
Также Ивановская область предоставила заем «Ивановскому бройлеру» на крайне невыгодных условиях для региона, так как ставка по кредиту составила всего 2,2% годовых (при обычной ставке 8%).
«В целом обстоятельства указывали на то, что губернатор Михаил Мень действует в пользу третьих лиц вопреки интересам Ивановской области», - заявил Игорь Краснов.