18 ноября 2020, 17:10
Экс-главу Минстроя Михаила Меня задержали по делу о хищении 700 млн рублей
Правоохранительные органы задержали аудитора Счетной палаты и экс-главу Минстроя РФ Михаила Меня по делу о хищении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области (Мень ранее был губернатором этого региона)
Фото: Интерфакс
Правоохранительные органы задержали аудитора Счетной палаты и экс-главу Минстроя РФ Михаила Меня по делу о хищении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области (Мень ранее был губернатором этого региона).
О задержании чиновника сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Следственном комитете.
Ранее стало известно, что Совет Федерации по просьбе Генпрокуратуры лишил Михаила Меня неприкосновенности. При этом сам Мень заявил, что «впервые слышит» о претензиях к нему со стороны следственных органов.
Адвокат чиновника Анна Короткова сообщила, что под следствием по делу о хищении 700 млн рублей из ивановского бюджета находится экс-губернатор региона Павел Коньков. Защитница отметила, что он не свидетельствовал против Михаила Меня.