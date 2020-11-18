Глав регионов с наиболее сложной ситуацией по коронавирусу призвали ввести ограничения
Вице-премьер Татьяна Голикова призвала власти ввести карантинные ограничения в регионах, в которых сейчас наблюдается наиболее сложная ситуация с распространением коронавируса
Вице-премьер Татьяна Голикова призвала власти ввести карантинные ограничения в регионах, в которых сейчас наблюдается наиболее сложная ситуация с распространением коронавируса. Чиновница отметила, что сделать это необходимо «как можно скорее».
«Пользуясь сегодняшним совещанием, еще раз хочу обратиться к регионам страны, которые не реализовали в полной мере ограничительные мероприятия, принять требуемые меры и сделать это в самое ближайшее время», - заявила Татьяна Голикова в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.
По данным вице-премьера, самая критичная ситуация с COVID-19 сложилась в Чувашии, Орловской области, Севастополе, республике Коми, Мордовии, Ивановской, Пензенской, Самарской, Иркутской и Омской областях. В этих регионах заполняемость коечного фонда в больницах превысила 90%.