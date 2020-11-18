В Томске пятеро медработников заразились коронавирусом после вакцинации
В департаменте здравоохранения Омской области сообщили, что после первого этапа вакцинации ПЦР-тестирование на коронавирус у четырех медицинских работников дало положительный результат
В Томске пятеро медиков заразились коронавирусом после введения им российской вакцины против этой инфекции.
В департаменте здравоохранения Омской области сообщили, что после первого этапа вакцинации ПЦР-тестирование на коронавирус у четырех медицинских работников дало положительный результат. После второго этапа вакцинации – еще у одного медика.
Все они после вакцинации продолжали исполнять свои должностные обязанности, оказывая медицинскую помощь, в том числе, ковидным пациентам.
Вакцину против коронавируса ставили сотрудникам станции скорой медицинской помощи Томска, респираторных госпиталей медико-санитарной части № 2, горбольницы № 3, больницы скорой медицинской помощи и Томской районной больницы.
Чиновники предполагают, что причиной заражения медиков COVID-9 могло стать то, что к моменту контакта с вирусом у них не полностью сформировался иммунитет к нему.