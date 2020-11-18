Меню
Общество
Если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо
18 ноября 2020, 15:11

В Томске пятеро медработников заразились коронавирусом после вакцинации

В департаменте здравоохранения Омской области сообщили, что после первого этапа вакцинации ПЦР-тестирование на коронавирус у четырех медицинских работников дало положительный результат

В Томске пятеро медработников заразились коронавирусом после вакцинации

В Томске пятеро медиков заразились коронавирусом после введения им российской вакцины против этой инфекции.

В департаменте здравоохранения Омской области сообщили, что после первого этапа вакцинации ПЦР-тестирование на коронавирус у четырех медицинских работников дало положительный результат. После второго этапа вакцинации – еще у одного медика.

Все они после вакцинации продолжали исполнять свои должностные обязанности, оказывая медицинскую помощь, в том числе, ковидным пациентам.

Вакцину против коронавируса ставили сотрудникам станции скорой медицинской помощи Томска, респираторных госпиталей медико-санитарной части № 2, горбольницы № 3, больницы скорой медицинской помощи и Томской районной больницы.

Чиновники предполагают, что причиной заражения медиков COVID-9 могло стать то, что к моменту контакта с вирусом у них не полностью сформировался иммунитет к нему.

Материалы по теме
Российских хакеров заподозрили в атаках на разработчиков вакцины против коронавируса
В Кемеровской области привитый вакциной «Спутник V» медик заразился коронавирусом
Власти пообещали дать гражданам возможность выбирать между российской и импортной вакциной от COVID-19
Сейчас на главной
Глав регионов с наиболее сложной ситуацией по коронавирусу призвали ввести ограничения
коронавирус
Глав регионов с наиболее сложной ситуацией по коронавирусу призвали ввести ограничения
Вице-премьер Татьяна Голикова призвала власти ввести карантинные ограничения в регионах, в которых сейчас наблюдается наиболее сложная ситуация с распространением коронавируса
Глава Мордовии Владимир Волков подал в отставку
губернаторы
Глава Мордовии Владимир Волков подал в отставку
Глава республики Мордовия Владимир Волков обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отправить его в отставку. Свое решение губернатор объяснил желанием «дать дорогу молодым»
Политика
Совет Федерации разрешил силовикам задержать экс-главу Минстроя Михаила Меня
Генпрокуратура обратилась в Совет Федерации с просьбой дать разрешение на задержание и привлечение к уголовной ответственности аудитора Счетной палаты и бывшего главы Минстроя России Михаила Меня
Валентина Матвиенко предложила распространить курортный сбор на все регионы
внутренний туризм
Валентина Матвиенко предложила распространить курортный сбор на все регионы
Спикер Совета Федерации предложила ввести курортный сбор во всех российских регионах. Сейчас так называемый «налог на туристов» действует только в четырех областях
Зампреда правительства Московской области задержали по делу о махинациях с землей
арест чиновников
Зампреда правительства Московской области задержали по делу о махинациях с землей
Задержание Дмитрия Куракина может быть связано с махинациями с лесом на землях Минобороны, получении взяток за выделение государственных земель коммерческим структурам и незаконной вырубке леса
Москва потратит 20 млн рублей на пиар своих достижений за границей
Москва
Москва потратит 20 млн рублей на пиар своих достижений за границей
Заявку на оказание услуг по «популяризации достижений» российской столицы «в области смарт-технологий на международном уровне» на портале госзакупок разместила компания принадлежащая Департаменту имущества города
Госдума рассмотрит законопроект о блокировке агитации в интернете
выборы
Госдума рассмотрит законопроект о блокировке агитации в интернете
Госдума рассмотрит законопроект «Единой России», который наделяет Центризбирком и региональные избиркомы правом инициировать блокировку агитационных материалов в интернете
В Госдуму внесен законопроект, который разрешает Владимиру Путину снова баллотироваться в президенты
Владимир Путин
В Госдуму внесен законопроект, который разрешает Владимиру Путину снова баллотироваться в президенты
Ранее Госдума в первом чтении законопроект о гарантиях неприкосновенности бывшему президенту России и членам его семьи
Общество
В Роспотребнадзоре сообщили о выявленной в Сибири новой мутации коронавируса
Главный санитарный врач России Анна Попова сообщила о новом варианте коронавирусной инфекции с определенными мутациями, который был выявлен в нескольких регионах Сибири
Московские мундепы призвали мэрию отказаться от расширения зоны платных парковок в пандемию
платные парковки
Московские мундепы призвали мэрию отказаться от расширения зоны платных парковок в пандемию
75 муниципальных депутатов и члены сообщества «Синие ведерки» направили обращение на имя мэра Москвы с просьбой отказаться от расширения зон платной парковки во время пандемии коронавируса
Росприроднадзору на заметку
экология
Росприроднадзору на заметку
В России установлен новый рекорд по уровню загрязнению воздуха за последние 16 лет. Согласно исследованию аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, самым грязным воздухом дышат жители Самарской области, Оренбургской области и Бурятии
Российские власти решили упразднить конституционные суды в регионах
Конституционный суд
Российские власти решили упразднить конституционные суды в регионах
В России к 1 январю 2023 планируется упразднить все конституционные суды в регионах. Вместо них предусмотрено создание так называемых конституционных советов при региональных парламентах
В Роспотребнадзоре сообщили о превышении порога заболеваемости ОРВИ
грипп
В Роспотребнадзоре сообщили о превышении порога заболеваемости ОРВИ
В санитарном ведомстве отметили, что речь идет о заболеваемости ОРВИ, обусловленной «респираторными вирусами не гриппозной этиологии», в том числе вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами
Общественная палата предложила ввести обязательные проверки электропроводки в квартирах
электричество
Общественная палата предложила ввести обязательные проверки электропроводки в квартирах
Минстрою предложено ввести обязательные проверки проводки в квартирах сотрудниками УК, а также предусмотреть ответственность для тех, кто будет их проводить
В России работодатели стали чаще увольнять сотрудников
работа
В России работодатели стали чаще увольнять сотрудников
Российские работодатели стали в два раза чаще увольнять своих сотрудников за неподобающую активность в интернете. Работы теперь можно лишиться из-за постов и фотографий в личных аккаунтах в соцсетях
Навальный подал в суд на Пескова из-за обвинений в сотрудничестве с ЦРУ
Алексей Навальный
Навальный подал в суд на Пескова из-за обвинений в сотрудничестве с ЦРУ
Оппозиционер подал в Пресненский райсуд Москвы иск к пресс-секретарю президента России. В пресс-службе суда сообщили, что иск политика принят, но дата заседания по нему пока не назначена
В Архангельской области сотрудники больницы объявили забастовку из-за отсутствия средств защиты
здравоохранение
В Архангельской области сотрудники больницы объявили забастовку из-за отсутствия средств защиты
Медработники требуют предоставить им средства индивидуальной защиты и выплатить им причитающиеся деньги за работу с коронавирусными пациентами
Авторская колонка
При Хрущёве мерялись … с Америкой, при Путине – с Турцией
Похоже, ещё пару правителей, и основным занятием России станет доказывание своего превосходства какому-нибудь Гондурасу.
Авдерин Валерий