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18 ноября 2020, 14:51

В Благовещенске сын местного министра на своем внедорожнике протаранил фургон инкассаторов

На видеозаписи с места происшествия видно, как инкассаторский фургон разворачивается из правого ряда через двойную сплошную в нарушение ПДД, а белый внедорожник Land Cruiser врезается в него и переворачивает.

В Благовещенске сын местного министра на своем внедорожнике протаранил фургон инкассаторов
Фото: Amur.life

В Благовещенске сын главы Минтранса Амурской области на своем внедорожнике протаранил инкассаторскую машину.

По данным Telegram-канала «112», авария произошла утром 18 ноября на улице Ленина. На видеозаписи с места происшествия видно, как инкассаторский фургон разворачивается из правого ряда через двойную сплошную в нарушение ПДД, а белый внедорожник Land Cruiser врезается в него и переворачивает.

За рулем внедорожника находился Вадим Зеленин - сын министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александра Зеленина. Сын чиновника в результате ДТП не пострадал, а один из инкассаторов получил несерьезные травмы.

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