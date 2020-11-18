18 ноября 2020, 14:51
В Благовещенске сын местного министра на своем внедорожнике протаранил фургон инкассаторов
На видеозаписи с места происшествия видно, как инкассаторский фургон разворачивается из правого ряда через двойную сплошную в нарушение ПДД, а белый внедорожник Land Cruiser врезается в него и переворачивает.
Фото: Amur.life
В Благовещенске сын главы Минтранса Амурской области на своем внедорожнике протаранил инкассаторскую машину.
По данным Telegram-канала «112», авария произошла утром 18 ноября на улице Ленина. На видеозаписи с места происшествия видно, как инкассаторский фургон разворачивается из правого ряда через двойную сплошную в нарушение ПДД, а белый внедорожник Land Cruiser врезается в него и переворачивает.
За рулем внедорожника находился Вадим Зеленин - сын министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александра Зеленина. Сын чиновника в результате ДТП не пострадал, а один из инкассаторов получил несерьезные травмы.