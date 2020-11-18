18 ноября 2020, 14:42
Власти Крыма запретили новогодние корпоративы из-за пандемии коронавируса
Власти Крыма в связи с распространением коронавируса запретят проводить новогодние корпоративы. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что корпоративы являются «зоной риска»
Власти Крыма в связи с распространением коронавируса запретят проводить новогодние корпоративы. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что корпоративы являются «зоной риска».
«Придется фуршеты и все, что связано с массовыми мероприятиями в закрытых помещениях, отменить. Сам отдых - пожалуйста, пусть люди приезжают … Но корпоративы в этом году придется отложить, прекратить работу ночных заведений на этот период», - заявил главы Крыма, слова которого приводит РБК.
Власти республики также приняли решение запретить заведениям общепита работать с 22:00 до 8:00. Данное ограничение вступит в силу 20 декабря и продлятся до 15 января.