18 ноября 2020, 14:16
Глава Мордовии Владимир Волков подал в отставку
Глава республики Мордовия Владимир Волков обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отправить его в отставку. Свое решение губернатор объяснил желанием «дать дорогу молодым»
Глава республики Мордовия Владимир Волков обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отправить его в отставку. Свое решение губернатор объяснил желанием «дать дорогу молодым».
«Работать главой Мордовии было не только ответственно, но и интересно. И я отдавался этому делу всей душой, всеми силами. Но время идет», - заявил Владимир Волков.
Глава Мордовии также поблагодарил «каждого жителя» республики и всех коллег по работе «за возможность долгие годы служить республике».