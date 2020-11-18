Совет Федерации разрешил силовикам задержать экс-главу Минстроя Михаила Меня
Генпрокуратура обратилась в Совет Федерации с просьбой дать разрешение на задержание и привлечение к уголовной ответственности аудитора Счетной палаты и бывшего главы Минстроя России Михаила Меня
Генпрокуратура обратилась в Совет Федерации с просьбой дать разрешение на задержание и привлечение к уголовной ответственности аудитора Счетной палаты и бывшего главы Минстроя России Михаила Меня.
Представитель прокуратуры сообщил, что у следственных органов есть доказательства причастности бывшего министра к хищению 700 млн рублей из бюджета Ивановской области (Михаил Мень был губернатором этого региона с 2005 года по 2013 год).
Совет Федерации в свою очередь разрешил правоохранительным органам привлечь Михаила Меня к ответственности, сообщает РИА Новости.
Сам аудитор в беседе с «Интерфаксом» заявил, что в первые слышит о претензиях к нему со стороны следственных органов. «Что это за ерунда? Я не в курсе, в чем дело, сейчас буду выяснять», - заявил г-н Мень.