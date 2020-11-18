Незаконная стройка на Патриарших прудах Москвы может быть связана с братом тульского губернатора
В Москве разгорается конфликт из-за незаконной стройки на Патриарших прудах, инициированной компанией «Горизонт апартментс» Андрея Маталыги. Как оказалось, эта компания связана общими девелоперскими проектами с Артемом Дюминым
В Москве разгорается конфликт из-за незаконной стройки на Патриарших прудах, инициированной компанией «Горизонт апартментс» Андрея Маталыги. Как оказалось, эта компания связана общими девелоперскими проектами с Артемом Дюминым - братом губернатора Тульской области Алексея Дюмина.
Особняк по адресу Спиридоньевский переулок, дом 17 в 2017 году выкупила у Агентства по страхованию вкладов фирма «Горизонт апартментс». В мэрии Москвы заверили местных жителей, что историческое здание будет реконструировано с сохранением исторического облика. Застройщик в свою очередь повесил над крышей высокую сетку, объяснив это заботой о людях, чтобы строительная пыль не летела в окна соседних домов.
Однако в реальности оказалось, что сетка скрывала вовсе не пыль. По инициативе «Горизонта апартменс» исторический особняк надстроили на два этажа, перекрыв жильцам соседнего дома свет во дворе. Мосгорстройнадзор признал стройку незаконной, однако застройщик оставил все в силе, сообщают «Открытые медаи».
Жители Патриарших прудов сообщили, что эта стройка не была согласована, но работы до сих пор продолжаются. Одновременно с этим на городском портале «Активный гражданин» прошли общественные слушания по поводу этой стройки, однако никого из жителей ближайших домов не включили в список для голосования. В итоге получилось, что местные жители поддержали «проект запланированной реконструкции».
В связи с бездействием властей москвичи организовали круглосуточные дежурства возле особняка в Спиридоньевском переулке, чтобы строители не смогли попасть на объект.
Владельцем «Горизонт апартментс» является брянский бизнесмен Андрей Маталыга - партнер по девелоперским проектам брата тульского губернатора Артем Дюмин. Вместе они строили торговый центр «Март» у метро «Семеновская» и разрабатывали проект реконструкции усадьбы Петра Позднякова на Большой Никитской улице.
«Ведомости» со ссылкой на участников рынка недвижимости сообщали ранее, что Артем Дюмин входит в число соинвесторов и проекта в Спиридоньевском переулке, однако его представитель данную информацию опроверг.