Валентина Матвиенко предложила распространить курортный сбор на все регионы
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести курортный сбор во всех российских регионах. Сейчас так называемый «налог на туристов» действует только в четырех регионах, некоторые из которых из-за пандемии коронавируса приостановили его сбор
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести курортный сбор во всех российских регионах. Сейчас так называемый «налог на туристов» действует только в четырех регионах, некоторые из которых из-за пандемии коронавируса приостановили его сбор.
Во время пленарного заседания в сенате, на котором глава Ростуризма Зарина Догузова рассказывала о развитии внутреннего туризма, Валентина Матвиенко предложила принять закон о курортном сборе, который будет действовать для туристов на территории всей страны.
«Нужно дать право субъектам РФ применять сбор, которым можно пользоваться разумно», - заявила спикер Совфеда, слова которой приводит РИА Новости.
Матвиенко отметила, что сбор в размере 50 рублей в сутки с одного туриста является «небольшой тратой», но зато позволит сохранить памятники истории и архитектуры, а также развивать туристическую инфраструктуру.