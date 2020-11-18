18 ноября 2020, 12:50
В России за сутки зарегистрировали 20 985 новых заражений коронавирусом
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 20 985 новых случаев заражения коронавирусом и 456 случаев смерти ковидных пациентов в результате осложнений. Общее число заразившихся с начала пандемии составило 1 991 998 человек, а умерших – 34 387 человек
Фото: Reuters
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 20 985 новых случаев заражения коронавирусом и 456 случаев смерти ковидных пациентов в результате осложнений.
Общее число заразившихся с начала пандемии составило 1 991 998 человек, а умерших – 34 387 человек.
В Москве за сутки выявили 4 174 новых случая заражения COVID-19, в Московской области – 864, в Петербурге – 2 215, в Нижегородской области – 432, в Свердловской области – 358, в Ростовской области – 309, в Красноярском крае – 335, в Воронежской области – 314, в Архангельской области – 339. Эти регионы являются лидерами по суточному приросту заболевших.