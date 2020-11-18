Студенты МГУ обратились в суд с требованием снизить стоимость обучения из-за перехода на дистант
Студенты платных отделений МГУ имени Ломоносова намерены через суд добиваться снижения стоимости обучения из-за перехода на дистант в связи с пандемией коронавируса. Студенты заявили, что из-за дистанционного формата качество обучения снизилось
Студенты платных отделений МГУ имени Ломоносова намерены через суд добиваться снижения стоимости обучения из-за перехода на дистант в связи с пандемией коронавируса. Студенты заявили, что из-за дистанционного формата качество обучения снизилось.
В коллективном иске студентов говорится, что из-за карантинных ограничений они лишились возможности посещать лекции, пользоваться библиотекой МГУ и контактировать с преподавателями лично, что предусмотрено договором. Многие студенты также не смогли вести полноценную практическую и лабораторную работу, поскольку был закрыт доступ к оборудованию. Еще одна проблема – это неподготовленность преподавателей «к высокой степени информационной коммуникации», в связи с чем дистанционные занятия превращаются в систему самообразования.
Студенты требуют от руководствоа МГУ частично выплатить им средства, затраченные на оплату весеннего и осеннего семестров. Также истцы требуют перерасчета стоимости проживания студентов в общежитии и отмены платы для учащихся, которое уехала на время ограничений.