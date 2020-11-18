Прокуратура не увидела нарушений в коллекции часов мэра Казани стоимостью 120 млн рублей
Поводом для проверки стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о коллекции дорогостоящих часов Ильсура Метшина. Оппозиционеры оценили коллекцию часов чиновника в 120 млн рублей
Прокуратура Казани провела проверку по факту возможного несоответствия расходов мэра города Ильсура Метшина его официальным доходам и не нашла никаких нарушений.
Поводом для проверки стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о коллекции дорогостоящих часов Ильсура Метшина. Оппозиционеры оценили коллекцию часов чиновника в 120 млн рублей. При этом официальный доход мэра Казани, согласно его декларации, составляет около 5 млн рублей в год.
Казанская прокуратура в таком очевидном несоответствии расходов и доходов нарушений никаких не нашла. В ответе надзорного ведомства говорится, что доходы семьи Метшина в 2009–2019 годах «покрывают их расходы», а оснований для проведения процедуры контроля расходов, а также для принятия других мер прокурорского реагирования нет, сообщает Znak.com.
В расследовании ФБК говорится, что у Ильсура Метшина в коллекции имеются часы таких люксовых брендов как Breguet, Rolex, Ulysse Nardin и Patek Philippe стоимостью от 1,5 до 60 млн рублей за единицу.