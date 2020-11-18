Зампреда правительства Московской области задержали по делу о махинациях с землей
Задержание Дмитрия Куракина может быть связано с махинациями с лесом на землях Минобороны стоимостью 2 млрд рублей. Речь идет о получении взяток за выделение государственных земель коммерческим структурам и незаконной вырубке леса
Заместителя председателя правительства Московской области и главы Минприроды Дмитрия Куракина задержали после проведенных у него обысков.
Телеграм-канал «КоммерсантЪ» сообщает, что вместе с Куракиным силовики задержали двух его предполагаемых сообщников, имена и должности которых пока не сообщаются. Всех троих подозревают в коррупции.
Источники издания сообщают, что задержание Дмитрия Куракина может быть связано с махинациями с лесом на землях Минобороны стоимостью 2 млрд рублей. Речь идет о получении взяток за выделение государственных земель коммерческим структурам и злоупотреблении должностными полномочиями, связанными с незаконной вырубкой лесов на территориях воинских частей.
До перехода на работу в правительство Московской области Дмитрий Куракин занимал должность главы Департамента имущественных отношений Минобороны РФ. На этом посту он сменил Евгению Васильеву, которая была осуждена на 5 лет за миллиардные махинации с имуществом оборонного ведомства, которым тогда руководил Анатолий Сердков. При этом журналисты сообщали, что Васильеву и Сердюкова связывают близкие отношения.