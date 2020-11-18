Счетная палата выявила «аномальный» рост расходов министерств и ведомств на закупки в сфере IT
Счетная палата выявила «аномальные» расходы российских министерств и ведомств на IT-процессы в 2019 году. Аудиторы заявили, что эти траты должны стать объектами тщательных исследований
Счетная палата выявила «аномальные» расходы российских министерств и ведомств на IT-процессы в 2019 году. Аудиторы заявили, что эти траты должны стать объектами тщательных исследований.
В аналитической записке Счетной палаты отмечается, что суммарный бюджет по этим статьям у Минпросвещения и Минобрнауки, образованных после разделения предыдущего Минобрнауки, вырос до 1,6 млрд рублей, что в 11-12 раз выше прежних ежегодных трат. На что были потрачены эти деньг, аудиторы выяснить не смогли.
Росалкогольрегулирование в 2016-2018 годах тратило на IT 150-200 млн рублей, а в 2019 году – уже 800 млн рублей. Росрезерв за год увеличил расходы на IT с 240 млн до 711 млн рублей.
В свою очередь Росгвардия увеличила траты на IT-процессы с 2,86 до 4,2 млрд рублей. а МВД России – с 3 до 10 млрд рублей. Счетная палата также не смогла выяснить, куда ушли эти миллиарды.
Возросшие расходы на IT смогло объяснить только Минэкономразвития, которое в 2019 году на эти цели потратило 1,7 млрд рублей против обычных 400-800 млн рублей. Ведомство занималось созданием Единого правительственного комплекса в «Москва-Сити», куда переехали сразу несколько федеральных ведомств.