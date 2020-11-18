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18 ноября 2020, 10:54

Мэра Томска Ивана Кляйна отстранили от работы на время расследования его дела

Кировский райсуд Томска отстранил Ивана Кляйна от должности мэра города на время расследования его дела. Чиновник ранее был задержан по обвинению в превышении должностных полномочий

Мэра Томска Ивана Кляйна отстранили от работы на время расследования его дела
Фото: tomsk.bezformata.com

Кировский райсуд Томска отстранил Ивана Кляйна от должности мэра города на время расследования его дела. Чиновник ранее был задержан по обвинению в превышении должностных полномочий.

Ходатайство об отстранении Ивана Кляйна от исполнения служебных обязанностей в суд подал Следственный комитет.

По версии следствия, мэр Томска давал своим подчиненным незаконные указания в интересах ОАО «Томское пиво», основным акционером которого он является.

Ивана Кляйна задержали утром 13 ноября во время совещания в администрации. Также СМИ сообщали, что перед обыском супруга мэра выбросила из окна подушку, в которой были спрятаны документы о банковских счетах чиновника. Подушку подобрал водитель Кляйна и пытался спрятать ее .

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