Мэр Якутска предложила продать здание администрации, а чиновников перевезти в «недорогое здание»
По плану мэра Якутска, в новом здании горадминистрации нужно организовать одно общее пространство, «без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой»
Мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила о планах выставить на торги здание городской администрации на проспекте Ленина.
Авксентьева сообщила, что чиновникам «не обязательно сидеть в дорогом здании в самом центре города». Для сотрудников мэрии она предложила построить «недорогое здании».
По плану мэра Якутска, в новом здании горадминистрации нужно организовать одно общее пространство, «без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой».
«Продолжаем избавляться от всего избыточного. Жизненно необходимы новые источники для пополнения городского бюджета», - отметила Сардана Авксентьева.
Ранее мэр Якутска предложила пересадить чиновников на такси для поездок в служебных целях, а от имеющихся у администрации машин избавиться, поскольку их содержание дорого обходится городскому бюджету.