Спикер Госдумы раскритиковал авторов законопроекта об изъятии детей в течение 24 часов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин публично отчитал главу комитета по законодательству и государственному строительству Павла Крашенинникова за нарушение его комитетом регламента рассмотрения резонансного законопроекта об изъятии детей из семей
Председатель Госдумы Вячеслав Володин публично отчитал главу комитета по законодательству и государственному строительству Павла Крашенинникова за нарушение его комитетом регламента рассмотрения резонансного законопроекта об изъятии детей из семей.
В ходе заседания лидер ЛДПР Владимир Жириновский поблагодарил Вячеслава Володина «за своевременное изъятие тех законов, которые понапрасну будоражат общественное мнение». Спикер нижней палаты парламента в свою очередь заявил, что законопроекты, которые затрагивают права граждан, необходимо «очень скрупулезно обсуждать», сообщает Znak.com.
«Проблема заключается в том, что решение комитета [по законодательству и государственному строительству] было принято опросным путем. Все возмущены. Это недопустимо, Павел Владимирович [Крашенинников]! Это недопустимо, уважаемые председатели комитетов», - заявил возмущенный Володин, который также призвал депутатов «бережнее относиться к людям».
Вячеслав Володин также отметил, что из-за скандального законопроекта об изъятии детей в Думу даже обращался патриарх Кирилл.
Стоит отметить, что проект закона об изъятии детей из семьи в течение 24 часок в случае опасности для его жизни, был внесен на рассмотрение Госдумы Павлом Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом еще в июле. Но тогда Вячеслав Володин не был против данной инициативы и заявил, что целью поправок является защита интересов ребенка и его родителей. Документ также получил положительные отзывы в правительстве и в Общественной палате.
Согласно тексту проекта закона, изымать детей из семей в случае угрозы жизни и здоровью можно только по решению суда, который должен вынести свое решение в течение 24 часов.
Мнение депутатов от «Единой России» по данному вопросу изменилось только после критики в их адрес со стороны православной общественности. После этого секретарь генсовета партии власти Андрей Турчак предложил отложить рассмотрение данного законопроекта.