Участников акции «Чаепитие с новичком» в день рождения президента оштрафовали на 5 тысяч рублей
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу назначило штрафы в размере 5 тысяч рублей активистам движения «Весна» Богдану Литвину и Никите Левкину, которые устроили акцию «Чаепитие с новичком» в день рождения презиедента Владимира Путина 7 октября
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу назначило штрафы в размере 5 тысяч рублей активистам движения «Весна» Богдану Литвину и Никите Левкину, которые устроили акцию «Чаепитие с новичком» в день рождения презиедента Владимира Путина 7 октября.
Активистов оштрафовали за «незаконное занятие земельного участка».
Богдан Литвин сообщил «МБХ медиа», что изначально Росреестр предлагал ограничится устным замечанием для активистов, но затем принял решение о штрафе.
«После того, как этот чиновник узнал, что это решение еще и обжаловаться будет, он сказал „А, ладно, раз вы собираетесь обжаловать, тогда штраф по 5 тысяч“», - рассказал активист.
7 октября активисты Литвин и Левкин поставили стол с тортом и чаем около дома, где Владимир Путин жил в детстве. Один из участников акции в маске президента Путина разливал чай остальным участникам, которые были в праздничных колпаках.