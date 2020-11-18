Следственный комитет отказался от мониторинга аккаунтов оппозиционеров в соцсетях
Следственный комитет России из-за СМИ отказался от закупки услуг по мониторингу упоминаний Александра Бастрыкина в СМИ, соцсетях оппозиционных политиков и телеграм-каналах. Стоимость контракта составляла 3,5 млн рублей
Следственный комитет России из-за СМИ отказался от закупки услуг по мониторингу упоминаний Александра Бастрыкина в СМИ, соцсетях оппозиционных политиков и телеграм-каналах. Стоимость контракта составляла 3,5 млн рублей.
Представитель СКР объяснил RT, что закупка услуги мониторинга была отменена «в целях оптимизации и сокращения расходов бюджетных средств».
Ранее стало известно, что СКР заказал мониторинг СМИ, YouTube, блогов, соцсетей и телеграм-каналов на предмет упоминания там Александра Бастрыкина, самого комитета и официального представителя ведомства Светланы Петренко. Заказчик должен был искать упоминания г-на Бастрыкина в эфирах канала «Навальный LIVE», на страницах Алексея Навального, Любови Соболь, Леонида Волкова, Петра Верзилова и других оппозиционеров.