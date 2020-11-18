Глава Владимирской области объяснил свою госпитализацию в платную клинику «заботой о гражданах»
Губернатору Владимиру Сипягину, который был госпитализирован с коронавирусом, все же пришлось объясняться, почему он решил лечиться в платной частной клинике в Москве, а не в региональной бесплатной больнице «как все»
Губернатору Владимиру Сипягину, который был госпитализирован с коронавирусом, все же пришлось объясняться, почему он решил лечиться в платной частной клинике в Москве, а не в региональной бесплатной больнице «как все».
Глава региона объяснил свою госпитализацию в частую московскую клинику «заботой» о жителях Владимирской области. В своем Facebook г-н Сипягин написал, что «принял решение продолжить лечение в частной клинике в Москве за свой счет, чтобы не занимать койку в инфекционных госпиталях».
По словам губернатора, свободных мест во владимирских больницах не так много, а некоторые пациенты находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в стационарном лечении.
Ранее СМИ сообщили, что Владимир Сипягин лечится от коронавируса в частной клинике «Медси» в Москве. В больницу он поступил как частное лицо, чтобы пришлось не объяснять, почему он предпочел лечиться платно в Москве, а не во Владимире.