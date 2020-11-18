Депутат-единоросс предложил приравнять очередь на пикет к массовому мероприятию
Первый законопроект запрещает проводить митинги возле зданий экстренных служб с целью «создания условий для беспрепятственного выполнения экстренными оперативными службами своих функций»
Депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Вяткин подготовил два законопроекта, которые еще больше ужесточают правила проведения митингов и пикетов.
Первый законопроект запрещает проводить митинги возле зданий экстренных служб с целью «создания условий для беспрепятственного выполнения экстренными оперативными службами своих функций».
Этот документ также касается одиночных пикетов. Дмитрий Вяткин предлагает приравнять к массовым публичным мероприятиям не только «совокупность одиночных пикетов», объединенных единым замыслом, и очередь на пикет.
Отметим, что действующее законодательство не требует согласования властей для участия в одиночном пикете, в результате чего у оппозиции и неравнодушных граждан стало популярным проводить серии одиночных пикетов. Как правило, люди выстраиваются в очередь и затем по одному стоят с плакатом. В последнее время власти все чаще стали разгонять такие пикеты, приравнивая их к несогласованным массовым мероприятиям.
Второй законопроект депутата Вяткина запрещает организаторам митингов принимать финансирование от иностранных государств, организаций и граждан, НКО, признанных иностранными агентами, россиян младше 16 лет, анонимных жертвователей, а также юридических лиц, зарегистрированных менее чем за год до этого.