18 ноября 2020, 04:16
Власти Крыма выставили на продажу винный завод «Массандра»
Согласно информации, размещенной на сайте «Единой электронной торговой площадки», крымское правительство продает 100% акций АО «Производственно-аграрное объединение „Массандра“». Начальная стоимость лота составляет 5,3 млрд рублей
Министерство имущественных и земельных отношений республики Крым выставило на продажу винный завод «Массандра».
Согласно информации, размещенной на сайте «Единой электронной торговой площадки», крымское правительство продает 100% акций АО «Производственно-аграрное объединение „Массандра“». Начальная стоимость лота составляет 5,3 млрд рублей.
«Массандра» является самым старым и самым крупным винзаводом Крыма. Предприятие было национализировано после присоединения Крыма к России весной 2014 года.