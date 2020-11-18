Москва потратит 20 млн рублей на пиар своих достижений за границей
Заявку на оказание услуг по «популяризации достижений» российской столицы «в области смарт-технологий на международном уровне» на портале госзакупок разместило АО «Электронная Москва», принадлежащее Департаменту имущества города
Московские власти потратят 20 млн рублей из городского бюджета на пиар своих достижений за границей. В госконтракт среди прочего входит ведение страницы в «Википедии».
Заявку на оказание услуг по «популяризации достижений» российской столицы «в области смарт-технологий на международном уровне» на портале госзакупок разместило АО «Электронная Москва», принадлежащее Департаменту имущества города, сообщает «МБХ медиа».
По условиям контракта подрядчик должен будет организовать международный пресс-офис, который будет «взаимодействовать» с иностранными СМИ. В обязанности сотрудников этого офиса будет входить написание пресс-релизов, ведение в соцсетях аккаунтов органов власти Москвы и мониторинг упоминаний российской столицы в англоязычных СМИ. Сотрудники офиса должны вести страницу Москвы в онлайн-энциклопедии «Википедия», а также искать различные рейтинги и премии, в которых бы могла участвовать Москва.