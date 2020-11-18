Глава Владимирской области попал в больницу с коронавирусом
Пресс-секретарь главы региона Ольга Петрова сообщила, что после получения положительного результата теста на COVID-19 Владимир Сипягин находился на амбулаторном лечении. Позже врачи приняли решение о его госпитализации
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин госпитализирован с коронавирусной инфекцией.
Пресс-секретарь главы региона Ольга Петрова сообщила, что после получения положительного результата теста на COVID-19 Владимир Сипягин находился на амбулаторном лечении. Позже врачи приняли решение о его госпитализации.
Ольга Петрова отказалась сообщать другие подробности, однако телеканал РЕН ТВ сообщает, что владимирский губернатор лечится в платной клинике в подмосковном Одинцово.
Телеграм-канал «Подъем» сообщает, что Сипягина госпитализировали в клинику «Медси» как частное лицо, чтобы чиновнику не пришлось объяснять, почему он не проходит лечение во Владимирской областной больнице. Пресс-секретарь губернатора назвала данную информацию не соответствующей действительности.
Агентство ТАСС также сообщает о госпитализации с COVID-19 советника президента России по культуре Владимира Толстого.