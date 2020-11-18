Власти Туниса открыли границы для российских туристов
В Ассоциации туристов России (АТОР) сообщили, что самостоятельные путешественники должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, а также пройти обязательный 14-дневный карантин за свой счет с пребыванием в обсерваторе
Власти Туниса открыли границы для туристов, включая россиян. Одновременно с этим в стране ввели новые правила посещения курортов.
В Ассоциации туристов России (АТОР) сообщили, что самостоятельные путешественники должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, а также пройти обязательный 14-дневный карантин за свой счет с пребыванием в обсерваторе.
Туристов, которые приедут в Тунис в рамках пакетного тура, указанные ограничения не коснутся. При этом организованные туристы во время проживания в отеле и поездок по стране должны будут находиться под наблюдением гида. Самостоятельные экскурсии запрещаются.
Между тем, Россия пока не объявляла о возобновлении авиасообщения с Тунисом, поэтому наши туристы смогут добраться до курортов только рейсами с пересадками.