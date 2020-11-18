18 ноября 2020, 01:41
Госдума рассмотрит законопроект о блокировке агитации в интернете
Госдума рассмотрит законопроект «Единой России», который наделяет Центризбирком и региональные избиркомы правом инициировать блокировку агитационных материалов в интернете
Госдума рассмотрит законопроект «Единой России», который наделяет Центризбирком и региональные избиркомы правом инициировать блокировку агитационных материалов в интернете.
В этом документе говорится, что Роскомнадзор по требованию избирательной комиссии сможет как временно ограничить доступ к конкретным материалам и удалить материалы, так и ограничить доступ к целым ресурсам и сайтам.
Блокировать агитацию можно будет в ходе избирательных кампаний как федерального, так и регионального уровня.