18 ноября 2020, 01:12
Силовики задержали второго подозреваемого в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова
Правоохранительные органы задержали второго подозреваемого в убийстве бизнесмена Владимира Маругова. Им оказался некий Паша Ахмедов. Соучастника убийства задержали в подмосковной Истре. С ним сейчас работают следователи
Правоохранительные органы задержали второго подозреваемого в убийстве бизнесмена Владимира Маругова. Им оказался некий Паша Ахмедов.
Соучастника убийства задержали в подмосковной Истре. С ним сейчас работают следователи.
Бизнесмен Владимир Маругов, которого журналисты называют «колбасным королем», убили в ночь на 2 ноября. Тело предпринимателя нашли в его подмосковном доме.
Двое злоумышленников в масках, вооруженные ружьем и арбалетом, ворвались в баню, где находился Маругов и его гражданская жена. Преступники требовали отдать им деньги и драгоценности, после чего выстрелили бизнесмену в грудь. Женщине удалось сбежать к соседям, которые вызвали полицию.