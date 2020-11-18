В Госдуму внесен законопроект, который разрешает Владимиру Путину снова баллотироваться в президенты
На рассмотрение депутатов Госдумы внесен законопроект, который разрешает действующему главе государства Владимиру Путину баллотироваться еще на два президентских срока
На рассмотрение депутатов Госдумы внесен законопроект, который разрешает действующему главе государства Владимиру Путину баллотироваться еще на два президентских срока.
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что документ запрещает избираться президентом России гражданину, который занимал указанную должность два срока подряд. Однако это правило не распространяется на главу государства, который занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции об «обнулении» предыдущих президентских сроков.
Ранее Госдума в первом чтении законопроект о гарантиях неприкосновенности бывшему президенту России и членам его семьи. В документе говорится, что бывшего главу государства не могут привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, арестовать, обыскивать или допрашивать. Против этого законопроекта проголосовали только депутаты от КПРФ.