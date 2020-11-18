СКР потратит 3,5 млн рублей на мониторинг новостей о Бастрыкине в аккаунтах оппозиционеров
Следственный комитет России потратит 3,6 млн рублей на мониторинг СМИ, социальных сетей и видеохостинга YouТube на предмет упоминания главы силового ведомства Александра Бастрыкина
Следственный комитет России потратит 3,6 млн рублей на мониторинг СМИ, социальных сетей и видеохостинга YouТube на предмет упоминания главы силового ведомства Александра Бастрыкина.
Подрядчик среди прочего должен мониторить упоминания Александра Бастрыкина в аккаунтах оппозиционеров Алексея Навального, Киры Ярмыш, Любови Соболь, Леонида Волкова, Петра Верзилова, а также в телеграмм-каналах «Беспощадный пиарщик», «Незыгарь», «Двач», «Лентач» и Baza. Следить нужно не только за YouТube-каналом «Навальный Live», но и за Twitter-аккаунтами оппозиционеров.
Также мониторить в соцсетях, мессенджерах, блогах и СМИ нужно упоминания пресс-секретаря СКР Светланы Петренко и самого комитета.
Критические материалы о Следственном комитете и лично Александре Бастрыкине подрядчик должен предоставлять без сокращений, сообщают «Открытые медиа».
«Лучше бы Следственный комитет потратил выделенные на мониторинг деньги на поиск настоящих преступников, а также на борьбу с коррупцией, сказала Любовь Соболь. А также напоминаю Бастрыкину, что дело по покушению на жизнь Навального до сих пор не возбуждено», - прокомментировала госзакупку СКР юрист ФБК Любовь Соболь.