17 ноября 2020, 18:23
Театральный режиссер Роман Виктюк скончался после заражения коронавирусом
В конце октября Роман Виктюк попал в реанимацию с коронавирусом. Лечение он проходил в Городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных в Москве
Театральный режиссер Роман Виктюк скончался в результате заражения коронавирусной инфекцией. Ему было 84 года.
В конце октября Роман Виктюк попал в реанимацию с коронавирусом. Лечение он проходил в Городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных в Москве, сообщает ТАСС.
В дирекции московского Театра Романа Виктюка подтвердили информацию о смерти режиссера.
В свою очередь телеканал РЕН ТВ сообщил, что Роман Виктюк скончался из-за инсульта. 17 ноября он был госпитализирован с острым нарушением мозгового кровообращения.