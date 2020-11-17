Госдума поддержала законопроект, освобождающий бывшего президента России от уголовной ответственности
Большинство депутатов Госдумы поддержали в первом чтении законопроект, позволяющий бывшим президентам нарушать Уголовный кодекс. Против высказались только представители КПРФ, после чего им предложили сложить депутатские полномочия
Большинство депутатов Госдумы поддержали в первом чтении законопроект, позволяющий бывшим президентам нарушать Уголовный кодекс. Против высказались только представители КПРФ, после чего им предложили сложить депутатские полномочия.
Законопроект о гарантиях неприкосновенности бывшего президента России фактически разрешает главе государства совершать некоторые преступления после ухода с занимаемой должности. По действующему закону бывшего президента нельзя привлечь к ответственности только за деяния, совершенные им во время исполнения служебных обязанностей.
Согласно законопроекту, экс-президента можно будет лишить неприкосновенности только за тяжкие и особо тяжкие преступления. Однако одновременно с этим документ усложняет саму процедуру лишения бывшего президента неприкосновенности.
В ходе первого чтения 37 депутатов КПРФ проголосовали против принятия законопроекта, а полпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх предложил коммунистам сложить депутатские полномочия.
«Я вам предлагаю, не нравится Конституция - закрывайте вы эту работу, идите на улицы, там вы найдете себе соратников, только это уже совсем другие люди будут. Я не говорю о выборах, я говорю о добровольном сложении полномочий», - заявил г-н Минх, слова которого приводит ТАСС.