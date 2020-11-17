17 ноября 2020, 17:19
Глава Новосибирской области разрешил органам власти проводить массовые мероприятия во время пандемии
Глава Новосибирской области Андрей Травников изменил собственное постановление о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции а в регионе
Глава Новосибирской области Андрей Травников изменил собственное постановление о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции а в регионе.
В первоначальном виде этот документ приостанавливал проведение в области любых массовых мероприятий с участием граждан. Теперь же губернатор разрешил органам власти проводить во время пандемии свои мероприятия «на уличных оборудованных сценических площадках, посвященных государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам России».
Поправки в постановление губернатора означают, что правительство Новосибирской области может проводить массовые митинги, получив разрешение от мэрии.