Правительство предложило вывести бизнес РПЦ из-под действия антиотмывочного законодательства
В правительстве отметили, что риски отмывания доходов и финансирования терроризма через «дочек» религиозных организаций оцениваются как низкие
Российское правительство подготовило пакет поправок к федеральному закону о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Эти поправки выведут из-под действия антиотмывочного закона бизнес, единственными учредителями которого являются религиозные организации.
В правительстве отметили, что риски отмывания доходов и финансирования терроризма через «дочек» религиозных организаций оцениваются как низкие. При этом предлагаемые поправки освободят религиозные организации, а также юрлица, единственными учредителями которых являются такие организации, от обязанности собирать, хранить и предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах.
Отметим, что в России крупнейшей религиозной организацией, которая занимается бизнесом, является Русская православная церковь.