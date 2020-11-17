17 ноября 2020, 15:58
Совет Федерации предложил запретить гражданам-инагентам работать на госслужбе
Комиссия Совеа Федерации по защите государственного суверенитета предложила запретить физическим лицам, признанным иностранными агентами, занимать должности в государственных и муниципальных органах
Комиссия Совеа Федерации по защите государственного суверенитета предложила запретить физическим лицам, признанным иностранными агентами, занимать должности в государственных и муниципальных органах.
Также сенаторы предлагают включать в список иностранных агентов тех, кто участвует в политической деятельности в стране или целенаправленно собирает военные сведения за иностранные деньги, сообщает РИА Новости.
Еще одно предложение касается школьных учителей. Сенатор Андрей Климов считает необходимым внести в законодательство поправки, которые позволят увольнять педагогов с работы за призывы к разжиганию социальной или расовой розни.