17 ноября 2020, 15:50
Власти Краснодарского края с 1 января 2021 года вернут курортный сбор
Туристический налог будет взиматься с 1 января 2021 года. Собранные в виде налога средства будут направлены на восстановление туризма в регионе после наплыва туристов в связи с закрытием границ из-за пандемии
Фото: Российская газета
Власти Краснодарского края решили вернуть курортный сбор для туристов. Об этом сообщил вице-губернатор региона Александр Руппель.
Туристический налог будет взиматься с 1 января 2021 года. Собранные в виде налога средства будут направлены на восстановление туризма в регионе после наплыва туристов в связи с закрытием границ из-за пандемии. Отметим, что курорты Кубани стали самым массовым туристическим направлением в текущем году.
В Краснодарском крае курортный сбор составляет 10 рублей с человека в сутки. В текущем году из-за пандемии врасти региона временно приостановили сбор «налога на туриста».