В Дербенте из-за дождей разрушается часть южной стены древней крепости Нарын-кала
В мэрии Дербента сообщили, что власти неоднократно обращались во все инстанции с требованием провести реконструкционные работы на аварийной Южной стене крепости
В Дербенте из-за дождей разрушилась часть южной стены древней крепости Нарын-кала, которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
В мэрии Дербента сообщили, что власти неоднократно обращались во все инстанции с требованием провести реконструкционные работы на аварийной Южной стене крепости. По российскому законодательству мэрия города приводить такие работы не может, поскольку это является зоной ответственности Минкультуры РФ.
Два месяца назад было зафиксировано, что трещины части Южной стены крепости Нарын-кала усилились. В мэрии отметили, что эти трещины появились сразу после реставрации, которая была проведена накануне празднования юбилея Дербента.
По результатам обследования было вынесено заключение о проведении срочных ремонтных работ. Все документы были оформлены и направлены в Минкультуры.
И.о. главы Дербента Рустамбек Пирмагомедов призвал министерство в срочном порядке решить возникшую проблему, чтобы не утратить объект культурного наследия древнего города, сообщает Znak.com.