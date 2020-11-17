Москва и Подмосковье выделят 2,7 млрд рублей на проведение военных сборов для школьников
Мэрия Москвы планирует каждый год выделять субсидию в размере 450 млн рублей молодежному центру «Авангард» на проведение военных сборов для школьников в парке «Патриот». Аналогичную сумму организации будет выделять правительство Московской области
Мэрия Москвы планирует каждый год выделять субсидию в размере 450 млн рублей молодежному центру «Авангард» на проведение военных сборов для школьников в парке «Патриот». Аналогичную сумму организации будет выделять правительство Московской области.
В проекте бюджета Москвы на 2021-2023 гг появилась новая строка расходов в программе столичного образования на «проведение учебных сборов в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи». На эти цели в бюджете зарезервировано 450 млн в год. Деньги будут выделяться в качестве субсидии автономной некоммерческой организации.
В проекте бюджета имя этой субсидии не указано, однако в московском регионе есть только один такой центр — это АНО «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи „Авангард“». Центр был создан в сентябре 2019 года по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы Минобороны Сергея Шойгу.
В проекте бюджета Московской области говорится об имущественном взносе в размере 436 млн рублей в 2021 году и по 461 млн рублей в последующие два года в АНО «Авангард» на проведение учебных сборов по основам подготовки к военной службе.
Общее расходы бюджетов Москвы и Подмосковья на деятельность центра «Авангард» составят 2,7 млрд рублей, сообщают «Открытые медиа».
Учредителями АНО «Авангард» выступают департамент образования Москвы и министерство образования Московской области. В сентябре 2020 директором «Авангарда» стала бывшая заместитель начальника главного штаба «Юнармии» Дарья Борисова.