Власти Москвы продлили до 6 декабря дистанционное обучение в школах
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 6 декабря срок дистанционного обучения учащихся столичных школ с 6 по 11 класс. Такое решение принято для снижения темпов распространения коронавирусной инфекции в городе
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 6 декабря срок дистанционного обучения учащихся столичных школ с 6 по 11 класс. Такое решение принято для снижения темпов распространения коронавирусной инфекции в городе.
Градоначальник отметил, что при продолжающемся росте заболевших в столице количество заразившихся COVID-19 школьников старших классов последний месяц находится примерно на одном уровне – это 1,5–2,2 тысячи случаев в неделю. Аналогичная тенденция прослеживается и среди москвичей старше 65 лет.
«Это значит, что дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников», - заявил Сергей Собянин и выразил надежду, что такая мера как дистанционное обучение спасет здоровье и жизнь многих москвичей.