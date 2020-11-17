17 ноября 2020, 13:51
В Роспотребнадзоре сообщили о выявленной в Сибири новой мутации коронавируса
Главный санитарный врач России Анна Попова сообщила о новом варианте коронавирусной инфекции с определенными мутациями, который был выявлен в нескольких регионах Сибири
Главный санитарный врач России Анна Попова сообщила о новом варианте коронавирусной инфекции с определенными мутациями, который был выявлен в нескольких регионах Сибири.
Глава Роспотребнадзора сообщила, что специалисты выявили определенные изменения в белке s в девяти изолятах в Сибирском регионе, которые позволяют предположить, что в этом регионе формируется свой вариант коронавирусной инфекции с определенными мутациями.
На сегодняшний день специалистами были выявлены геномы для 1215 изолятов коронавируса, часть которых есть в международных базах данных.
Всего ученые новосибирского центра «Вектор» выявили более 80 мутаций коронавируса нового типа.