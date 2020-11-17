Минцифры разработало приложение для отслеживания контактов россиян с коронавирусом
Сервис будет отслеживать мобильные устройства поблизости (в радиусе до 10 метров). Если человек отмечает в телефоне, что заболел коронавирусом, всем людям, которые контактировали с этим пользователем, приходит уведомление о возможном риске
Министерство цифрового развития РФ в скором времени представит собственное мобильное приложение под рабочим названием «Стопкоронавирус. Мои контакты».
В ведомстве заявили, что это приложении позволит отслеживать социальные контакты россиян, заразившихся коронавирусом, сообщает «Медуза».
Сервис будет отслеживать мобильные устройства поблизости (в радиусе до 10 метров). Если человек отмечает в телефоне, что заболел коронавирусом, то всем людям, которые контактировали с этим пользователем, приходит уведомление о возможном риске.
В Минцифры заверили, что персональные данные о самих пользователях приложение собирать не будет. Все контакты будут анонимно записываться на устройства.
Приложение создано на основе совместной разработки Apple и Google - технологии Exposure Notificatio, которая отслеживает ближайшие устройства по Bluetooth и сохраняет их идентификаторы.
Предполагается, что пользователь приложения с выявленным коронавирусом должен ввести специальный код, который он получит при сдаче теста. Данные должны автоматически удаляться через 14 дней.