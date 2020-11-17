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Политика
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17 ноября 2020, 13:21

Сотрудники ФСБ и СКР пришли с обыском к зампреду правительства Московской области

Обыски связаны с деятельностью чиновника на его прошлой работе. Ранее Дмитрий Куракин занимал должность главы Департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны РФ

Сотрудники ФСБ и СКР пришли с обыском к зампреду правительства Московской области

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета проводят обыски у зампреда правительства Московской области и министра экологии Дмитрия Куракина.

Источники «Коммерсанта» сообщают, что обыски связаны с деятельностью чиновника на его прошлой работе. Ранее Дмитрий Куракин занимал должность главы Департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны РФ вместо Евгении Васильевой, осужденной за махинации с имуществом оборонного ведомства.

Процессуальный статус Дмитрия Куракина не сообщается.

Напомним, ущерб от деятельности Евгении Васильевой, которая возглавлял ДИО Минобороны при министре Анатолии Сердюкове следователи оценили в 360 млн рублей.

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