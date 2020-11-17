17 ноября 2020, 13:21
Сотрудники ФСБ и СКР пришли с обыском к зампреду правительства Московской области
Обыски связаны с деятельностью чиновника на его прошлой работе. Ранее Дмитрий Куракин занимал должность главы Департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны РФ
Сотрудники ФСБ и Следственного комитета проводят обыски у зампреда правительства Московской области и министра экологии Дмитрия Куракина.
Источники «Коммерсанта» сообщают, что обыски связаны с деятельностью чиновника на его прошлой работе. Ранее Дмитрий Куракин занимал должность главы Департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны РФ вместо Евгении Васильевой, осужденной за махинации с имуществом оборонного ведомства.
Процессуальный статус Дмитрия Куракина не сообщается.
Напомним, ущерб от деятельности Евгении Васильевой, которая возглавлял ДИО Минобороны при министре Анатолии Сердюкове следователи оценили в 360 млн рублей.