Замглавы Забайкальского края накричала на медиков за медленную выписку ковидных пациентов
Вице-губернатор Забайкальского края Аягма Ванчикова на заседании регионального штаба накричала на главных врачей и сотрудников Минздрава из-за переполненных стационаров и медленной выписки коронавирусных больных
Вице-губернатор Забайкальского края Аягма Ванчикова на заседании регионального штаба накричала на главных врачей и сотрудников Минздрава из-за переполненных стационаров и медленной выписки коронавирусных больных. «Денег не надо, что ли?» - заявила высокопоставленная чиновница.
Аудиозапись с заседания опубликовал портал «Чита.ру». На записи слышно, что Аягма Ванчикова кричит на медиков и спрашивает, «где у них мозги».
«Надо им рассказывать, как надо выписывать. С ума сошли, что ли? Денег не надо, что ли? У нас каждый день рост. Сколько сегодня? 258 за сегодняшние сутки! Новый антирекорд! Почему в эти сутки, в ночь, КМЦ развлекались с этими пациентами, которых не знали куда везти? Почему им дали распоряжение, что эти пациенты должны оставаться на амбулаторном уровне? Почему? Потому что в стационаре сидят, просто расслабились, мониторинг ведут», - заявила вице-губернатор.
Досталось на совещании и чиновникам из забайкальского Минздрава. Аягма Ванчикова раскритиковала работу ведомства и заявила, что из него «не выходят нормальные распоряжения».