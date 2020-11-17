Московские мундепы призвали мэрию отказаться от расширения зоны платных парковок в пандемию
75 муниципальных депутатов и члены сообщества «Синие ведерки» направили обращение на имя мэра Москвы с просьбой отказаться от расширения зон платной парковки во время пандемии коронавируса
В Москве 75 муниципальных депутатов и члены сообщества «Синие ведерки» направили обращение на имя мэра Москвы Сергея Собянина с просьбой отказаться от расширения зон платной парковки во время пандемии коронавируса.
Московские власти еще в октябре планировали распространить платную парковку на улицы Нижняя Масловка, Бутырская, Маршала Сергеева, а также на площади Савеловского вокзала.
Департамент транспорта Максима Ликсутова предлагал окружным депутатам поддержать данную инициативу, однако парламентарии расширение зоны платной парковки во время пандемии коронавируса сочли нелогичным.
Муниципальные депутаты в своем обращении к Сергею Собянину отметили, что во время пандемии личные автомобили являются наиболее безопасным видом транспорта, поскольку в переполненном метро и автобусах слишком высок риск заражения COVID-19. В этой связи народные избранники, напротив, сочли необходимым стимулировать москвичей пользоваться личным транспортом, а не общественным.
Мундепы также просят мэра наделись советы депутатов полномочиями определять судьбу районных парковок, оставив за департаментом транспорта право лишь выступать с рекомендациями по изменению парковочного пространства, сообщает «КоммерсантЪ».
В настоящее время Дептранс самостоятельно принимает решение о расширении зоны платной парковки, направляя соответствующие письма в советы депутатов, чтобы «частично снять с себя ответственность».
В транспортном ведомстве в ответ на претензии мундепов заявили, что платная парковка вводится исключительно ради интересов резидентов (жители близлежащих домов), которым негде парковаться.