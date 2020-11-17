17 ноября 2020, 11:12
В Псковской областной клинической больнице выявили очаг коронавируса
Губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в Instagram, что COVID-19 был выявлен у 22 пациентов отделения общей хирургии. Источник коронавирусной инфекции пока не выявлен
В Псковской областной клинической больнице выявили очаг заражения коронавирусной инфекцией.
Губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в Instagram, что COVID-19 был выявлен у 22 пациентов отделения общей хирургии. Источник коронавирусной инфекции пока не выявлен.
Согласно официальным данным, в Псковской области по состоянию на утро 17 ноября выявили 170 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в регионе заразились 10 035 человек, из которых 72 человека скончались.