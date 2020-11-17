17 ноября 2020, 10:54
В России коронавирусом заразились еще 22 410 человек
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 1 971 013 человек. За прошедшие сутки было выявлено 22 410 новых случаев заражения COVID-19
Фото: coronavirus-monitor.ru
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 1 971 013 человек. За прошедшие сутки было выявлено 22 410 новых случаев заражения COVID-19.
По данным федерального оперштаба, от осложнений скончались еще 442 пациента с подтвержденным коронавирусом.
В Москве выявили 5 882 новых заражений коронавирусом, в Московской области – 839, в Санкт-Петербурге – 2 130, в Нижегородской области – 407, в Свердловской области – 349, в Ростовской области – 312, в Красноярском крае – 329, в Воронежской области – 311, в Иркутской области – 259, в Архангельской области – 351.