В России установлен рекорд по уровню загрязнения воздуха
В России установлен новый рекорд по уровню загрязнению воздуха за последние 16 лет. Согласно исследованию аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, самым грязным воздухом дышат жители Самарской области, Оренбургской области и Бурятии
В России установлен новый рекорд по уровню загрязнению воздуха за последние 16 лет. Согласно исследованию аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, самым грязным воздухом дышат жители Самарской области, Оренбургской области и Бурятии. Исследование проводилось на основе данных Росгидромета.
Эксперты отмечают, что после введения карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса весной текущего года, рост загрязнений в большинстве регионов ускорился. Количество ядовитых выбросов за девять месяцев на треть превысило максимум десятилетней давности. Например, если в 2005 году число случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха составляло 95, то 2020 году этот показатель достиг 171.
Хуже всего ситуация с загрязнением воздуха обстоит в Самарской области (число случаев высокого загрязнения составило 112), а Бурятии (22), в Оренбургской области (9), в Забайкалье (8) и Красноярском крае (7).
Рейтинг городов с самым грязным воздухом возглавили Самара, Селенгинск (Бурятия), Чита (Забайкальский край), Улан-Удэ и Красноярск, сообщает «Лента.ру».
В Росприроднадзоре, который возглавляет Светлана Радионова, пока не прокомментировали исследование FinExpertiza. Отметим, что основной причиной загрязнения воздуха в России является деятельность предприятий, которые экономят на очистительном оборудовании и допускают аварии. Следить за исполнением предприятиями природоохранного законодательство должен именно Роспотребнадзор.
Природоохранное ведомство регулярно отчитывается о проверках на предприятиях, однако в реальности экологических катастроф в России становится только больше.