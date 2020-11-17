Роскомнадзор потребовал от «Команды 29» удалить статью о нелегальных способах связи в тюрьме
Роскомнадзор потребовал от сообщества юристов «Команда 29» до 17 ноября текущего года удалить со своего сайта статью фигуранта «болотного дела» Алексея Полиховича о тюремном быте
Роскомнадзор потребовал от сообщества юристов «Команда 29» до 17 ноября текущего года удалить со своего сайта статью фигуранта «болотного дела» Алексея Полиховича о тюремном быте. В случае невыполнения этого требования ведомство пригрозило правозащитникам и юристам блокировкой сайта.
В «Команде 29» пояснили, что власти потребовали удалить материал «Синий свет в темноте: как наладить связь в тюрьме». В статье говорится об организации в исправительных учреждениях нелегальной связи арестантов с внешним миром. Алексей Полихович подробно описал «дорогу» из полосок простыни, сплетенной в косичку, с помощью которой заключенные передают между камерами записки и разные вещи, в том числе телефоны и сигареты.
Ранее Советский районный суд в поселке Степное в Саратовской области признал сведения, изложенные в статье, запрещенной к распространению информацией.