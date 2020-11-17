Российские власти решили упразднить конституционные суды в регионах
В России к 1 январю 2023 планируется упразднить все конституционные суды в регионах. Вместо них предусмотрено создание так называемых конституционных советов при региональных парламентах
В России к 1 январю 2023 планируется упразднить все конституционные суды в регионах. Вместо них предусмотрено создание так называемых конституционных советов при региональных парламентах. Об этом говорится в пакете поправок ко второму чтению законопроектов, внесенных президентом в развитие обновленной Конституции.
В пакете поправок, подготовленном сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковам говорится, что со дня вступления закона в силу региональные конституционные суды больше не смогут принимать новые дела к рассмотрению. Заниматься вопросами соответствия тех или иных нормативных актов Основному закону страны будут конституционные советы, сформированные при Законодательных собраниях.
При этом вышедшим в отставку судьям региональных КС обещают сохранить положенные по закону гарантии.